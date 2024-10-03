Звягин: буду шокирован, если «Авангард» послезавтра не покажет лучшую игру. Уже не поймут

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Локомотива» (3:5) поделился ожиданиями от следующей игры омского клуба с «Барысом» 5 октября.

«В первых двух периодах было очень много хорошего, на этом нужно строить. Было видно, что ребята играют с уверенностью, нацелены на ворота, много трафика, хорошие голы забили. Никак не напрашивался такой третий период. Я могу сейчас какие-то предположения, объяснения высказывать, но кому они нужны? Нам точно не нужны. Мы должны делать выводы, у нас должок перед болельщиками, и если мы на следующую игру не выйдем играть в наш лучший хоккей, тогда не знаю, где искать… Думаю, что у нашей команды сильный характер, есть сплочённость, так что я думаю, что все увидят, каким «Авангард» выйдет на следующую игру.

В нашей ситуации дополнительная мотивация не нужна, нам нужно выцарапывать победы. Я буду шокирован, если мы в следующем матче не покажем свою лучшую игру. Этого уже, я думаю, не поймёт никто», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.