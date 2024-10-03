«Это недопустимо, такого делать нельзя». Буше — о поражении «Авангарда» от «Локомотива»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:5)

«Мы просто упустили два очка в третьем периоде. Это недопустимо, потому что очки нам необходимы, такого делать нельзя. Мы действовали небрежно, допускали слишком много выходов в численном преимуществе для соперника. Не сказал бы, что у меня как-то отлегло в связи с заброшенными шайбами. Моменты были, а когда так происходит, то голы придут. Нет никакой разницы, сколько ты забил, если команда проигрывает. «Локомотив» никак не перестроился, в этом и заключается их особенность: они придерживаются своего плана и ждут ошибок соперника. Сегодня так и получилось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.