«Мы просто делаем своё дело». Форвард «Локомотива» — о лидерстве клуба в общей таблице КХЛ

Нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов высказался о победном гостевом матче с «Авангардом» (5:3).

«Классные эмоции, что нашли в себе силы вернуться в игру. Думаю, это перенесётся на следующие матчи. В раздевалке после второго периода поговорили, нам сказали, что нам не нужно делать. Мы все были уверены, что сможем достать этот матч и выиграть его. Просто стали чуть внимательнее к деталям и смогли подловить соперника на ошибках. Не особо обращаем внимание сейчас на турнирную таблицу. Просто делаем своё дело, побеждаем, вот и всё», — сказал Кирьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.