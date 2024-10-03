Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда»: ничего криминального в третьем периоде не случилось. Всё наши ошибки

Защитник «Авангарда»: ничего криминального в третьем периоде не случилось. Всё наши ошибки
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о домашнем поражении от «Локомотива» (3:5) и оценил игру омичей в третьем периоде, где команда пропустила четыре безответные шайбы.

«Да ничего особо криминального в третьем периоде не случилось. Наверное, как-то расхлябанно просто в обороне сыграли, пропустили две контратаки. Вот и результат. Надо, конечно, играть все три периода. Это наши ошибки, всё идёт от нас, потери, контратаки… При таком счёте нужно играть строже и меньше в зоне обороны.

В принципе, два периода неплохо играли, форварды держали шайбу, много поднимали шайбу защитникам. Надо дальше над этим работать, и придёт положительный результат. В эпизоде с моим голом партнёры создали момент, Холодилин отлично поработал под воротами, мне оставалось только попасть», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Звягин: за меня не надо биться! Игроки должны биться за «Авангард», болельщиков, контракты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android