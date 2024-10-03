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Витязь — Куньлунь, результат матча 3 октября 2024, счет 7:2, КХЛ 2024-2025

«Витязь» дома разгромил «Куньлунь», забросив семь шайб
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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал китайский «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Готье (Чехович) – 02:57 (5x4)     2:0 Барак (Бучельников, Чехович) – 03:11 (5x5)     3:0 Воробьёв (Валенцов, Головков) – 08:28 (5x5)     4:0 Савчик (Рыков) – 29:04 (5x5)     5:0 Воробьёв (Дарьин) – 30:09 (5x5)     6:0 Готье (Рой, Бучельников) – 34:40 (5x4)     6:1 Якупов (Юрчо) – 46:45 (5x4)     7:1 Дарьин (Рыков, Савчик) – 54:31 (5x5)     7:2 Локхарт (Элинюк, Маккошен) – 57:37 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В начале первого периода Фредерик Готье открыл счёт в матче. Менее чем через минуту Дерек Барак удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Иван Воробьёв сделал счёт 3:0.

На 10-й минуте второго периода Иван Савчик довёл счёт до крупного. Спустя минуту Иван Воробьёв забросил пятую шайбу «Витязя» в игре, оформив дубль. На 15-й минуте периода Фредерик Готье сделал счёт 6:0.

На седьмой минуте третьего периода Наиль Якупов размочил счёт во встрече. На 15-й минуте третьего периода Александр Дарьин сделал счёт 7:1. На 18-й минуте периода Люк Локхарт установил окончательный счёт во встрече.

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