«Витязь» дома разгромил «Куньлунь», забросив семь шайб

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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал китайский «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

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В начале первого периода Фредерик Готье открыл счёт в матче. Менее чем через минуту Дерек Барак удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Иван Воробьёв сделал счёт 3:0.

На 10-й минуте второго периода Иван Савчик довёл счёт до крупного. Спустя минуту Иван Воробьёв забросил пятую шайбу «Витязя» в игре, оформив дубль. На 15-й минуте периода Фредерик Готье сделал счёт 6:0.

На седьмой минуте третьего периода Наиль Якупов размочил счёт во встрече. На 15-й минуте третьего периода Александр Дарьин сделал счёт 7:1. На 18-й минуте периода Люк Локхарт установил окончательный счёт во встрече.