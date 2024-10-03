Дубль Василия Глотова помог СКА всухую победить минское «Динамо» в гостях

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 26-й секунде первого периода Василий Глотов с передач Арсения Грицюка и Александра Никишина открыл счёт во встрече.

На 10-й минуте второй двадцатиминутки Арсений Грицюк с передач Валентина Зыкова и Данилы Галенюка удвоил преимущество клуба с берегов Невы.

В конце игры Василий Глотов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Напомним, в следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 мск.