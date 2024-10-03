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Динамо Мн — СКА, результат матча 3 октября 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Василия Глотова помог СКА всухую победить минское «Динамо» в гостях
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В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Грицюк, Никишин) – 00:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Зыков, Галенюк) – 29:06 (5x5)     0:3 Глотов – 58:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 26-й секунде первого периода Василий Глотов с передач Арсения Грицюка и Александра Никишина открыл счёт во встрече.

На 10-й минуте второй двадцатиминутки Арсений Грицюк с передач Валентина Зыкова и Данилы Галенюка удвоил преимущество клуба с берегов Невы.

В конце игры Василий Глотов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Напомним, в следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 мск.

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