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«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, пропустив пять безответных шайб от «Сочи»

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

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В начале второго периода Николай Чебыкин с передачи Артура Тянулина открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Артур Тянулин с передачи Сергея Попова удвоил преимущество хозяев.

На 32-й секунде третьего периода Даниил Сероух с передач Данила Авершина и Тимура Хафизова сделал счёт 3:0. На пятой минуте периода Амир Гараев с передач Василия Мачулина и Глеба Корягина довёл счёт до крупного. В середине периода Сергей Попов с передач Николая Чебыкина и Артура Тянулина сделал счёт 5:0.