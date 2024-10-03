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Сочи — Адмирал, результат матча 3 октября 2024, счет 5:0, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, пропустив пять безответных шайб от «Сочи»
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Чебыкин (Тянулин) – 22:05 (5x5)     2:0 Тянулин (Попов) – 26:56 (5x5)     3:0 Сероух (Авершин, Хафизов) – 40:32 (5x5)     4:0 Гараев (Мачулин, Корягин) – 44:39 (5x5)     5:0 Попов (Чебыкин, Тянулин) – 49:17 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В начале второго периода Николай Чебыкин с передачи Артура Тянулина открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Артур Тянулин с передачи Сергея Попова удвоил преимущество хозяев.

На 32-й секунде третьего периода Даниил Сероух с передач Данила Авершина и Тимура Хафизова сделал счёт 3:0. На пятой минуте периода Амир Гараев с передач Василия Мачулина и Глеба Корягина довёл счёт до крупного. В середине периода Сергей Попов с передач Николая Чебыкина и Артура Тянулина сделал счёт 5:0.

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