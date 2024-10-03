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«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но одолел дома «Барыс»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На восьмой минуте стартового отрезка Адам Ружичка с передач Дмитрия Вишневского и Александра Пашина открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Егор Чезганов с передач Шейна Принса и Андрея Миронова удвоил преимущество «Спартака». На 12-й минуте периода Андрей Миронов с передачи Ивана Морозова забросил третью шайбу хозяев. На 19-й минуте периода Даниил Апальков с передачи Антона Бурдасова размочил счёт в игре.

На 11-й минуте третьего периода Антон Бурдасов с передач Даниила Апалькова и Уилла Батчера сократил отставание «Барыса» до минимума. В конце игры Иван Морозов установил окончательный счёт во встрече.