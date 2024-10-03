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Спартак — Барыс, результат матча 3 октября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но одолел дома «Барыс»
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Ружичка (Вишневский, Пашин) – 07:29 (5x5)     2:0 Чезганов (Принс, Миронов) – 25:06 (5x5)     3:0 Миронов (Морозов) – 31:12 (5x5)     3:1 Апальков (Бурдасов) – 38:00 (5x5)     3:2 Бурдасов (Апальков, Батчер) – 50:16 (5x5)     4:2 Морозов (Порядин, Миронов) – 57:51 (en)    

На восьмой минуте стартового отрезка Адам Ружичка с передач Дмитрия Вишневского и Александра Пашина открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Егор Чезганов с передач Шейна Принса и Андрея Миронова удвоил преимущество «Спартака». На 12-й минуте периода Андрей Миронов с передачи Ивана Морозова забросил третью шайбу хозяев. На 19-й минуте периода Даниил Апальков с передачи Антона Бурдасова размочил счёт в игре.

На 11-й минуте третьего периода Антон Бурдасов с передач Даниила Апалькова и Уилла Батчера сократил отставание «Барыса» до минимума. В конце игры Иван Морозов установил окончательный счёт во встрече.

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