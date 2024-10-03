Дубль Дронова помог «Трактору» победить «Динамо» в Москве

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Данила Юртайкина вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Павел Кудрявцев с передач Игоря Ожиганова и Кирилла Адамчука восстановил равенство в счёте. За 12 секунд до конца периода Григорий Дронов с передачи Владимира Ткачёва вновь вывел уральский клуб вперёд.

На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский с передач Александра Шарова и Сергея Телегина сделал счёт 3:1. В конце игры Виталий Кравцов установил окончательный счёт во встрече.