Дубль Дронова помог «Трактору» победить «Динамо» в Москве

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первый период прошёл без заброшенных шайб.
На 11-й минуте второго периода Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Данила Юртайкина вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Павел Кудрявцев с передач Игоря Ожиганова и Кирилла Адамчука восстановил равенство в счёте. За 12 секунд до конца периода Григорий Дронов с передачи Владимира Ткачёва вновь вывел уральский клуб вперёд.
На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский с передач Александра Шарова и Сергея Телегина сделал счёт 3:1. В конце игры Виталий Кравцов установил окончательный счёт во встрече.
- 3 октября 2024
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