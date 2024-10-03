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Динамо М — Трактор, результат матча 3 октября 2024, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Дронова помог «Трактору» победить «Динамо» в Москве
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Дронов (Шабанов, Юртайкин) – 30:58 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Ожиганов, Адамчук) – 38:24 (5x5)     1:2 Дронов (Ткачёв) – 39:48 (5x5)     1:3 Котляревский (Шаров, Телегин) – 52:06 (5x5)     1:4 Кравцов (Шабанов) – 59:13 (en)    

Первый период прошёл без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Данила Юртайкина вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Павел Кудрявцев с передач Игоря Ожиганова и Кирилла Адамчука восстановил равенство в счёте. За 12 секунд до конца периода Григорий Дронов с передачи Владимира Ткачёва вновь вывел уральский клуб вперёд.

На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский с передач Александра Шарова и Сергея Телегина сделал счёт 3:1. В конце игры Виталий Кравцов установил окончательный счёт во встрече.

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