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ЦСКА — Металлург, результат матча 3 октября 2024, счет 0:7, КХЛ 2024-2025

«Металлург» разгромил ХК ЦСКА со счётом 7:0, Михайлис набрал пять очков
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4)     0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x4)     0:3 Михайлис – 23:06 (5x5)     0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5)     0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4)     0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5)     0:7 Орехов (Козлов) – 39:53 (5x4)    

На 17-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Валерия Орехова открыл счёт во встрече.

В начале второго периода уральский клуб отправил три безответные шайбы в ворота ЦСКА за две минуты и семь секунд. Голы забили Валерий Орехов, Никита Михайлис и Андрей Козлов. На седьмой минуте периода Дмитрий Силантьев с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова сделал счёт 5:0. На 19-й минуте периода Павел Акользин с передачи Владислава Ерёменко забросил шестую шайбу в ворота ЦСКА, а за семь секунд до конца двадцатиминутки Валерий Орехов с передачи Андрея Козлова сделал счёт 7:0.

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