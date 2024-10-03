«Металлург» разгромил ХК ЦСКА со счётом 7:0, Михайлис набрал пять очков

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0.
На 17-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Валерия Орехова открыл счёт во встрече.
В начале второго периода уральский клуб отправил три безответные шайбы в ворота ЦСКА за две минуты и семь секунд. Голы забили Валерий Орехов, Никита Михайлис и Андрей Козлов. На седьмой минуте периода Дмитрий Силантьев с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова сделал счёт 5:0. На 19-й минуте периода Павел Акользин с передачи Владислава Ерёменко забросил шестую шайбу в ворота ЦСКА, а за семь секунд до конца двадцатиминутки Валерий Орехов с передачи Андрея Козлова сделал счёт 7:0.
- 3 октября 2024
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