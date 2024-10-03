На старте третьего периода игры ЦСКА — «Металлург» Каменев и Джонсон устроили драку

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0.

После стартового вбрасывания в третьем периоде нападающий армейского клуба Владислав Каменев и форвард уральцев Люк Джонсон устроили драку.

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По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа за драку.

Напомним, в следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.