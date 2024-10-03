Главный тренер СКА Ротенберг оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:0).

— Аншлаг, атмосфера здесь фантастическая. Благодарен, что здесь проводится такая работа, собирается полный дворец. Дай бог, так будет во всех городах КХЛ. При такой поддержке совершенно другие эмоции, кураж.

Благодарен ребятам, сыграли солидно, выполнили установку. Да, были ошибки, будем тренироваться, не бывает идеальной игры. Отмечу соперника, «Динамо» играло самоотверженно. С ними всегда игры кость в кость. Мы свои моменты реализовали, а сопернику не дали. Здорово сыграл и Плешков, и вся команда в обороне.

— Можно ли сказать, что «Динамо» провело свою лучшую игру в сезоне?

— Если без шуток, то спросите любого игрока в лиге, против СКА каждая команда играет на пределе. И следующий соперник будет стремиться провести свою лучшую игру в сезоне против нас. Сегодня было так же, с «Динамо» всегда тяжело играть, это сильный соперник, была хорошая, плотная игра. Без шуток, так и есть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.