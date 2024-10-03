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«Это было классно, честно!» Ротенберг — о том, что трибуны в Минске свистели ему

«Это было классно, честно!» Ротенберг — о том, что трибуны в Минске свистели ему
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) рассказал об отношении к свисту в свой адрес.

— Вас трижды показали на кубе за матч, трибуны вас приветствовали свистом, вы даже улыбнулись. Как вы к этому относитесь?
— Есть люди, которые вообще ничего не делают в жизни. Их никто не приветствует, их никто не знает. Как неуловимый Джо, который никому не нужен. Благодарен, что болельщики знают нашу команду, значит, мы работаем. На нас пришло 15 тысяч человек. Давайте посмотрим, на какие команды в Минске столько приходит? Сколько было с «Адмиралом»?

— 11 112.
— Тоже хорошо. А до этого?

— 15 086.
— А до этого?

— 15 086.
— Дай бог, на каждой игре будет 15 086. Если посмотреть статистику, то у нас аншлаг на каждой выездной игре. Значит, наш хоккей интересен. Благодарен всем болельщикам за эмоции. Это было классно, честно! Просто сумасшедшие эмоции, когда вся арена проявляет эмоции. По атмосфере это была лучшая игра в сезоне. Даже нам есть чему поучиться, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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