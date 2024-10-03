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Роман Ротенберг объяснил, почему не играл Толчинский и мало был на льду Демидов

Роман Ротенберг объяснил, почему не играл Толчинский и мало был на льду Демидов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) объяснил, почему не выступал Сергей Толчинский и малое игровое время получил Иван Демидов.

— Первый сухой матч в сезоне. Можно рассматривать это как подарок капитану на день рождения?
— Можно. Мы за последние три года всегда меньше всех пропускали. И больше всех забили, и сейчас идём в лидерах по голам. Но очень рады, что зацементировали оборону.

— Демидов провёл всего шесть смен, почему?
— Очень сильный соперник. Когда игра идёт кость в кость, вы знаете, как «Динамо» здорово играет на контратаках. И любая ошибка может привести к тяжёлой ситуации у наших ворот. Если хотим зацементировать оборону, все обязаны выполнять игровое задание, и неважно, какая у нас фамилия. Иван развивается, много играет, тренируется с великими игроками, многие из которых провели сотни игр в НХЛ, выигрывали Кубки Стэнли, Кубки Гагарина, Олимпиаду. Ему есть чему у них поучиться.

— Почему не играл Толчинский?
— У нас конкуренция, идёт тренировочный процесс. Мы уверены в его мастерстве, это мастер высочайшего уровня. Он обязательно скоро сыграет и покажет свою лучшую игру, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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