«У нас позитивный прогноз». Главный тренер СКА рассказал о восстановлении Кузнецова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) рассказал о восстановлении нападающего Евгения Кузнецова.

— Вы говорили, что не будете форсировать восстановление Кузнецова. А как проходит восстановление Мойсевича?

— Кузнецов – наш лидер, он удивляет тем, что в зале даже сегодня тренируется выше всех похвал. Трудится и своим примером, трудолюбием показывает, как нужно работать, чтобы добиться результата. Мы только можем уважать таких игроков. Ценим, как он сейчас работает, и ждём его возвращения в ближайшее время. У нас позитивный прогноз, нам повезло в этой ситуации.

Мойсевича мы очень ценим и ждём его в ближайшее время. Нам очень его не хватает. Пока он не может участвовать в командных тренировках, нужно время, чтобы пройти реабилитацию. Неприятная вратарская травма, но у нас все бьются на пределе. Совсем скоро ждём его в строй.

— Смирнов и Сапего не попадают в состав, почему?

— Конкуренция. Всегда есть те, кто играет. В плей-офф могут травму получить несколько игроков, и нужно всех подводить к общему знаменателю, чтобы мы не заметили потерь в случае травм. Такие ситуации у нас были, когда выпадает шесть-восемь человек в одной серии плей-офф. А если это шесть защитников, то это ключевые потери. У нас хороший эмоциональный фон, Никита и Сергей трудятся на льду и вне льда, совсем скоро вы их увидите.

— Как оцените лёд?

— Я всегда обращаю внимание на качество льда. Пять минут периода – идеальное качество, дальше 15 минут есть что улучшить. Шайба скачет, не так просто играть, получается немного другой вид спорта. Это упрощает игру. В Минске есть техничные ребята, на таком льду им тяжело себя проявить. Это влияет на уровень хоккея. Уверен, здесь все готовы поработать в этом направлении. Залить хороший лёд не так просто, на это много факторов влияет. Мы 10 лет работаем, чтобы было хорошее качество льда, и даже у нас бывают такие ситуации, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.