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Р. Ротенберг высказался за проведение «Зимней классики» между СКА и минским «Динамо»

Р. Ротенберг высказался за проведение «Зимней классики» между СКА и минским «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) высказался за проведение «Зимней классики» между армейским и белорусскими клубами в Минске и в Санкт-Петербурге

— Не хотели бы провести «Зимнюю классику» с Минском?
— Согласен, с Минском яркие матчи. Надеюсь, в будущем так и будет. Готовы сыграть в Минске и в Санкт-Петербурге. Мы двумя руками «за», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.

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