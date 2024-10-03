Р. Ротенберг высказался за проведение «Зимней классики» между СКА и минским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) высказался за проведение «Зимней классики» между армейским и белорусскими клубами в Минске и в Санкт-Петербурге

— Не хотели бы провести «Зимнюю классику» с Минском?

— Согласен, с Минском яркие матчи. Надеюсь, в будущем так и будет. Готовы сыграть в Минске и в Санкт-Петербурге. Мы двумя руками «за», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.