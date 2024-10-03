Разин — после разгрома ЦСКА: идеальная игра в исполнении «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал разгромную победу над ЦСКА (7:0).

— Идеальная игра в нашем исполнении: не пропустили, много забили, большинство хорошо сработало. Рад, что не бросили играть в третьем периоде, очень дисциплинированно его провели.

— Что сказали команде после матча, чтобы она не витала в облаках?

— Если она не витала в облаках после второго… Я сказал, что без эйфории — это всего лишь два очка.

— Почему Михайлис так редко забивает?

— Я уже говорил: они приехали после олимпийской квалификации, где они играли три матча, где он выходил практически по полчаса, может, 25 минут, игры через день были. Он сильно наелся, приехал, был в яме: сейчас немного отходит. Тем более он парень такой, немножко себя сжирал, если не получалось. Надеюсь, раскрепостится после гола, набрал пять очков.

— Хватит эмоций на следующую игру после 7:0?

— Обычно много эмоций забирают игры «кость в кость», матчи с овертаймом. Сегодня всё пошло по накатанной, третий период сыграли по заданию, мало эмоций выплеснули. Надеюсь, что быстренько отойдём и будем готовыми к «Спартаку», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.