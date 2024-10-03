«Идея замечательная». Ротенберг — о матче сборной России со сборной мира в рамках КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) оценил идею проведения матча сборной России со сборной мира в рамках КХЛ.

— В КХЛ много сильных иностранцев. Есть ли возможность провести в рамках КХЛ матч сборной России против, например, Северной Америки?

— Идея замечательная, надо проработать детали: как приглашать игроков, могут ли они отказаться, какого уровня это будут команды. Если сделать шоу, как летом звёзды НХЛ против звёзд КХЛ, выбрать время, дату, и сыграть такую игру… Но график насыщенный, нужно поработать в плане календаря. Но мы только за, чтобы были такие матчи. Но надо изучать детали – где, когда, кто соберёт команду, хватает ли центров, защитников, крайних нападающих, вратарей для команды мира?

Может, журналисты могут подготовить предварительный состав сборной мира? Когда мы участвовали в Кубке мира-2016, там были разные варианты по составу, и составы журналистов тоже были. Может, вы изучите, сколько праворуких, леворуких, центров, защитников, кто будет играть в меньшинстве, большинстве? Там очень много деталей.

Когда была игра КХЛ – НХЛ, у нас в команде не было центров, Атанасов играл в центре. Кто-то так составил состав, я в этом не участвовал. Но в итоге всё равно все получили удовольствие. Если это шоу, так тоже можно делать. А если настоящая игра, то это немного другая ситуация. Но давайте сделаем шоу, это будет привлекать зрителей и поднимет ТВ-рейтинги, и все будут счастливы, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.