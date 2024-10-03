Разин: пока не собираемся менять Уилсона. Ждём, пока впишется в наш стиль

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над ЦСКА (7:0) оценил вероятность обмена Скотта Уилсона.

— Влияют ли на вас публикации о команде?

— Конечно, неприятно читать, когда пишут всякие гадости. Читали про себя, переживали, но было видно, что первые три игры проигрывали в движении — даже в победном матче против СКА. Потом был отрезок с хорошим движением, где переигрывали соперника, — со «Спартаком», с «Ак Барсом», помните же речь Жамнова в раздевалке? Игра была, но результата не было. Надеюсь, он теперь и дальше пойдёт.

— Почему Скотта Уилсона нет в составе? Возможен ли обмен?

— Пока не собираемся менять, было предложение к нам. У него микротравма, ждём, пока залечит. Он профессионал, хороший мастер, по игре к нему вопросов нет, хочется поскорее, чтобы влился в нашу игру, в наш стиль. В прошлом году и у Джонсона, и у Пресса были проблемы.

— Прокомментируете назначение Евгения Бирюкова на должность спортивного директора?

— Не ко мне вопрос, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.