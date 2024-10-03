Р. Ротенберг: Шипачёв — легенда нашего хоккея, он внёс огромный вклад в историю СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) высоко оценил игру нападающего белорусского клуба Вадима Шипачёва.

— Шипачёв может провести свой 1000-й матч в Санкт-Петербурге, если так и будет, СКА это как-то отметит?

— С огромным уважением отношусь к Вадиму, он легенда нашего хоккея, без громких слов. Он олицетворяет хоккейный интеллект, многого достиг в карьере и продолжает играть. Против него тяжело играть, сегодня он создал много опасных моментов. Так сложилась судьба, что мы вместе работали, не одну игру вместе сыграли в СКА, сборной России, и побеждали. Он внёс огромный вклад в историю СКА, мы все это ценим. С большим уважением отношусь к Вадиму, он мне многое дал как менеджеру, как тренеру, это правда. Если он приедет в Санкт-Петербург и проведёт там свой 1000-й матч, мы, конечно, отметим такую дату. Скоро исполняется 80 лет Борису Михайлову, и Вадим Шипачёв имеет шансы побить рекорды величайших игроков в истории нашего хоккея. До рекордов Михайлова ему ещё далеко, но есть к чему стремиться, стать лучшим в истории нашего хоккея. Это дополнительная мотивация для него, и он ещё не показал свою лучшую игру.

— Бирюков первым набрал 1000 матчей в КХЛ, тогда команда вся вышла на лёд его поздравить и получила штраф. Следует ли наказывать команды за такое?

— За это точно не следует наказывать, лучше порадоваться все вместе. Это великие события в истории нашего хоккея, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.