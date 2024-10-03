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Алексей Кудашов назвал рецепт вывода «Динамо» из текущей ситуации

Алексей Кудашов назвал рецепт вывода «Динамо» из текущей ситуации
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (1:4) назвал рецепт вывода бело-голубых из текущей ситуации.

— С одним голом не выиграть, потому что и большинства была достаточно, и моментов было достаточно. Пропускаем легко, притом делаем неправильные вещи, а вот с забиванием у нас очень большая проблема.

— Если после прошлого матча говорили о реализации только Уила, то теперь вопрос чуть иной – что делать, когда не забивает абсолютно вся команда?
— Продолжать работать. Это единственный способ, который есть. Другого тут не дано. Надо уделять внимание отдельным элементам. И важен психологический момент, когда команда верит и хочет. Этот гол надо всё равно заслужить. Но это работа, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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