Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о поражении от СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (0:3).

«На первой минуте первый гол, знаете – как душ пропустили. Хороший второй период, сыграли очень неплохо. В третьем имели много моментов, но с этим соперником надо забивать. Как нам забили, второй бросок, бум – она там. Такого гвоздя нам не хватило с реализацией. Здорово сыграли в меньшинстве, но не нужно было столько удаляться. И блёклое большинство», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Минский клуб в следующей игре сыграет с ХК «Сочи» в гостях 6 октября. Начало игры — в 17:00 мск.