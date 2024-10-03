«Подвёл команду». Квартальнов — о штрафах Шипачёва в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (0:3) высказался недовольство удалениями нападающего Вадима Шипачёва.

— Вы изменили два звена. Хотели сделать тройку Усов – Тирни – Дюбе или это понижение Шипачёва до третьего звена?

— Поставили его с молодыми ребятами, чтобы была энергия. Усов по-английски говорит в этом звене, придерживались такого плана. Поставили ребят, кто отдыхал, не играл прошлую игру, как-то так.

— Как прокомментируете шесть минут штрафа у Вадима?

— Как прокомментируешь, надо клюшки контролировать. Согласен, подвёл команду в этом плане. Нам нужно было эти четыре минуты играть, переламывать. Потом тоже были моменты, и мы в большинстве играли. Тут такое… Чуть-чуть мастерство сказалось. Но у нас тоже достаточно мастеров, мы тоже должны были забивать. Вратарь вратарём, он здорово играл, но у нас есть люди, которые должны переворачивать. К сожалению, это не получилось, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.