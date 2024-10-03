Квартальнов — о возможной ротации Шипачёва: всё может быть. Нужна энергия, её пока нет

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (0:3) рассказал, возможна ли ротация нападающего Вадима Шипачёва.

— Есть ли вариант, что в гостевых матчах дадите Вадиму отдохнуть, переосмыслить свою игру, провести ротацию?

— Всё может быть. Согласен, здесь надо найти выход из положения. Большинство не работает, энергия нужна, которой пока нет. Всё может быть.

— Подготовка к большим клубам, таким как СКА, ЦСКА, отличается от подготовки к соперникам классом пониже?

— Идёт череда игр, надо восстановить ребят. А накачивать на ЦСКА, на большие команды вообще никого не надо. Это, знаете, кайф — играть с хорошими командами, проявить себя. Они сами играют неплохо и дают играть. Это интересно любому хоккеисту, тут не надо перегнуть палку, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.