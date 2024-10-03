Кудашов — о серии травм: в «Динамо» осталось 11 форвардов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (1:4) рассказал о серии травм в стане бело-голубых.

— В прошлом матче вы заявили 13 форвардов, и Комтуа вошёл в игру после травмы Слепышева. Сегодня было 12 форвардов, и не нашлось замены для получившего травму Швеца-Рогового. У вас не было мысли подстраховаться и сегодня, хотя понятно, что тот же Рябкин сейчас на выезде с командой МХЛ?

— Да, он далеко. У нас есть обойма, в которую входят Рябкин, Ханин и ещё ребята из питерского «Динамо». Сейчас, конечно, мы кого-нибудь позовём, потому что у нас осталось 11 форвардов. Но они были далеко – санкт-петербургское «Динамо» в Новокузнецке, а молодёжка в Кондопоге. Но, в принципе, тут не было ничего страшного – игровое время не зашкаливало.

— Перед началом матча вы сказали, что у Слепышева рецидив старой травмы. У Швеца-Рогового не рецидив, ведь мы все знаем его историю?

— Вы имеете в виду его руку?

— Да.

— Нет. Там точно не она. Другое совсем, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.