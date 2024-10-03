Кудашов рассказал, изменилась ли игра «Трактора» под руководством канадского тренера

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (1:4) рассказал, изменилась ли игра челябинского клуба под руководством канадского тренера Бенуа Гру.

— Игра «Трактора» сильно изменилась под руководством главного тренера из Канады или глобально всё то же самое?

— Да глобально сейчас все играют приблизительно одинаково. Вопрос всегда в самоотверженности, самоотдаче и выполнении всего – от ответственности при игре в обороне и наглости и уверенности при игре в атаке. Поэтому у всех приблизительно одинаковая оборона и атака, отличаются мелкие нюансы – кто-то больше играет за счёт паса, кто-то за счёт бросков – а фундаментально ничего не изменилось, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.