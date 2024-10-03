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Гру: я жил в пригороде Нью-Йорка, московские пробки — следующий уровень

Гру: я жил в пригороде Нью-Йорка, московские пробки — следующий уровень
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (4:1) рассказал о жизни в России.

«Если честно, меня ничего не беспокоит в России. В этой лиге я каждый день учусь чему-то новому. Я считаю, что КХЛ – это хорошая лига, в которой, разумеется, есть свои моменты и многое устроено по-другому. Но я хочу отметить, что наслаждаюсь каждым днём в этой лиге и нашем клубе, среди парней в нашей команде, и стараюсь ежедневно учиться чему-то новому.

И один момент. В США я жил в пригороде Нью-Йорка, и вчера открыл для себя, что московские пробки в сравнении с пробками в Нью-Йорке – это буквально следующий уровень», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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