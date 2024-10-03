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«Где-то чуть-чуть не заслужили». Защитник московского «Динамо» — о поражении от «Трактора»

«Где-то чуть-чуть не заслужили». Защитник московского «Динамо» — о поражении от «Трактора»
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал поражение от «Трактора» (1:4).

— У хоккеистов есть ритуал, что делать, когда шайба не идёт в ворота. Что делать команде, когда у всех шайба не идёт в ворота?
— Такое бывает. Да, если посмотреть прошлые сезоны, то можно увидеть такие ситуации. Кто в позапрошлом сезоне мог знать, что «Ак Барс» дойдёт до финала? Не знаю, что у них там было. Бывает, когда команда кувыркается и потом находит свою игру, и у них все компоненты становятся на голову выше. Я думаю, что где-то мы недоработали, где-то чуть-чуть не заслужили. Уверен, что своей работой мы всё перевернём и развернём в нашу пользу.

— В прошлом сезоне у «Динамо» была проблема со следующей сменой после гола. Сейчас это повторяется. С чем это можно связать?
— Очень важна и последняя минута периода. Сейчас я могу найти оправдание и сказать, что у нас такая ситуация, но это будет звучать очень глупо. Имеем, что имеем. Я думаю, что мы всё исправим и в дальнейшем будем сильнее, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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