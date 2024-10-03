Ожиганов — о драке Адамчука: она не стала определяющей, но смогла придать импульс «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов после поражения от «Трактора» (1:4) прокомментировал драку Кирилла Адамчука с Чарльзом Робинсоном.

— Драка Адамчука завела команду? Можно ли сказать, что она была определяющей?

— Я думаю, что по-своему да. Она не стала определяющей, но смогла придать команде импульс. Против него человек в полтора раза выше, и он с ним схлестнулся.

— Никита Гусев — капитан, ты — альтернативный капитан. Чувствуете ли вы, что на вас лежит главная ответственность в такой ситуации?

— Чувствую, что у нас есть команда. Нельзя выделять кого-то. Все 22 человека, которые выходят на лёд, — лидеры, и тут нельзя в кого-то тыкать. Мы выходим командой, мы проигрываем и выигрываем вместе, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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