«Всё это простые вещи». Ожиганов — о том, как выходить на матчи во время неудачной серии

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов после поражения от «Трактора» (1:4) рассказал, как найти настрой на новые матчи во время неудачной серии клуба. Бело-голубые потерпели седьмое поражение в 12 матчах сезона КХЛ.

— Очень много попыток большинства. Вы запираете соперника в зоне и хорошо двигаетесь там. Чего не хватает в итоге?

— Сложно сказать. Моменты есть, и ребята мастеровитые. Все могут забить. Но такое бывает в хоккее.

— Следующий матч с «Витязем». Как в такой ситуации нужно выйти на стартовое вбрасывание?

— Мы выходим и начинаем со счёта 0:0. Победить одну смену, один период. Дальше потихоньку двигаться дальше. Не допустить глупых ошибок и удалений, сыграть надёжно в обороне. Всё это простые вещи, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.