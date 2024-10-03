Жамнов — о победе над «Барысом»: я недоволен игрой, сегодня игроки «Спартака» не бились

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о победной встрече с «Барысом».

«Я недоволен игрой. Бывают разные победы, бывают даже поражения, когда бьются. Сегодня этого не было. Мальцев и Галимов не играли из-за болезни, неизвестно, сыграют ли против «Металлурга». Почему не забиваем в большинстве? Не хватает бросков, не хватает остроты. На тренировках всё правильно, в играх делают то, что не просят. Первый гол Чезганова? Молодец, старался. Будем поддерживать, чтобы не исчез с радаров», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.