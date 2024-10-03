Илья Воробьёв больше часа не появляется на пресс-конференции, это нарушение регламента КХЛ

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв больше часа не появляется на пресс-конференции после игры с магнитогорским «Металлургом».

Данный факт является нарушением регламента КХЛ, который гласит, что «не позднее чем через 30 минут после окончания матча проводятся раздельные пресс-конференции главных тренеров игравших команд». Встреча ЦСКА — «Металлург» завершилась в 21:56 мск.

Напомним, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.