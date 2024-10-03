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Илья Воробьёв впервые в тренерской карьере проиграл с разницей в семь шайб

Илья Воробьёв впервые в тренерской карьере проиграл с разницей в семь шайб
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв впервые в своей тренерской карьере проигрывает с разницей в семь шайб в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Во время работы с магнитогорским «Металлургом» было три случая, когда команда уступила с разницей в пять шайб: 2:7 с ЦСКА, 1:6 с «Авангардом» и 2:7 с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.

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