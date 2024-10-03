Воробьёв — после 0:7 от «Металлурга»: обтекаем, такой позор редко припомнишь

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга».

— Слово? Обтекаем, наверное, если честно. Такой позор редко припомнишь, за 11 игр пропустили четыре гола в меньшинстве, а сегодня за одну игру, и в движении проигрывали. Всё, что потихоньку строилось, сегодня вдрызг.

— У вас было ощущение перед игрой, что такое может случиться с командой?

— Нет, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.