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Тренер ЦСКА Воробьёв объяснил, почему не появлялся на пресс-конференции больше часа

Тренер ЦСКА Воробьёв объяснил, почему не появлялся на пресс-конференции больше часа
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после поражения от «Металлурга» объяснил, почему не появлялся на пресс-конференции больше часа.

— Что происходило в полтора часа после игры?
— То, что должно было, — разговор по душам, и не в самых цивилизованных тонах, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.

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