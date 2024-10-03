«Умнее ничего нет?» Воробьёв — на вопрос об увольнении из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после разгромного поражения от «Металлурга» (0:7) ответил на вопрос, ставился ли вопрос о его увольнении из армейского клуба.

— А в раздевалке вопрос о вашем увольнении ставился?

— Я не слышал. Умнее ничего нет?

— По ходу матча вы наверняка пытались что-то изменить. Почему не получилось?

— Меняли звенья, меняли вратаря, как только подбирались ближе к голу, нас молниеносно наказывали. Реакция хоккеистов была, но результат на табло, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.