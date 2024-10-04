Передача Проворова не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Питтсбургом»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Силлинджер (Джонсон, Проворов) – 07:24 (5x5) 1:1 Пуустинен (Койвунен, Броз) – 24:52 (5x5) 1:2 Груден (Коппанен, Имама) – 44:56 (5x5) 1:3 Хейз (Пульюярви, Макгроарти) – 59:17 (en)
За «Коламбус» отличился Коул Силлинджер. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.
В составе «Питтсбурга» забивали Валттери Пуустинен, Джонатан Груден и Кевин Хейз.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».
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