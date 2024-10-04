Передача Проворова не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Коламбус» отличился Коул Силлинджер. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

В составе «Питтсбурга» забивали Валттери Пуустинен, Джонатан Груден и Кевин Хейз.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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