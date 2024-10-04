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Детройт Ред Уингз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 4 октября, счет 0:2, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

«Детройт» всухую проиграл «Торонто», Тарасенко нанёс три броска
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В ночь с 3 на 4 октября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте состоялся предсезонный матч между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 2:0 одержали хоккеисты «Торонто».

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Коуэн, Пасиоретти) – 17:54 (5x4)     0:2 Робертсон (Пасиоретти, Кемпф) – 54:34 (5x5)    

Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко нанёс три броска по воротам соперника и провёл один силовой приём, его игровое время составило 14.57, форвард завершил матч с нейтральным показателем "+/-". Российский нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин выполнил два броска по воротам и заблокировал один бросок соперника, его игровое время составило 11.08, а показатель "+/-" также остался равным нулю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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