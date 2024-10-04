«Детройт» всухую проиграл «Торонто», Тарасенко нанёс три броска

В ночь с 3 на 4 октября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте состоялся предсезонный матч между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 2:0 одержали хоккеисты «Торонто».

Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко нанёс три броска по воротам соперника и провёл один силовой приём, его игровое время составило 14.57, форвард завершил матч с нейтральным показателем "+/-". Российский нападающий «Торонто» Никита Гребёнкин выполнил два броска по воротам и заблокировал один бросок соперника, его игровое время составило 11.08, а показатель "+/-" также остался равным нулю.

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