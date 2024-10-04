Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Бостон Брюинз, результат матча 4 октября, счет 4:1, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

«Лос-Анджелес» переиграл «Бостон» с хет-триком Байфилда, Задоров отдал голевую передачу
Комментарии

В ночь с 3 на 4 октября мск на нейтральном льду арены «Видеотрон» в канадском Квебеке завершился предсезонный матч между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Кингз».

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Байфилд (Фиала, Кларк) – 32:00 (5x5)     2:0 Байфилд (Эдмундсон, Кларк) – 32:24 (5x5)     2:1 Браун (Задоров, Карло) – 32:30 (5x5)     3:1 Кемпе (Копитар) – 44:51 (4x5)     4:1 Байфилд (Дано, Мур) – 48:00 (5x4)    

Хет-трик оформил нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд — на его счету первый, второй и четвёртый голы его команды.

В составе «Бостона» результативную передачу в эпизоде с единственной заброшенной шайбой «медведей» выполнил российский защитник Никита Задоров. Защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.

Материалы по теме
Видео
«Бостон» обыграл «Филадельфию», Мичков и Задоров оформили ассисты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android