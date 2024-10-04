«Лос-Анджелес» переиграл «Бостон» с хет-триком Байфилда, Задоров отдал голевую передачу

В ночь с 3 на 4 октября мск на нейтральном льду арены «Видеотрон» в канадском Квебеке завершился предсезонный матч между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Кингз».

Хет-трик оформил нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд — на его счету первый, второй и четвёртый голы его команды.

В составе «Бостона» результативную передачу в эпизоде с единственной заброшенной шайбой «медведей» выполнил российский защитник Никита Задоров. Защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.