«Лос-Анджелес» переиграл «Бостон» с хет-триком Байфилда, Задоров отдал голевую передачу
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В ночь с 3 на 4 октября мск на нейтральном льду арены «Видеотрон» в канадском Квебеке завершился предсезонный матч между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Кингз».
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Байфилд (Фиала, Кларк) – 32:00 (5x5) 2:0 Байфилд (Эдмундсон, Кларк) – 32:24 (5x5) 2:1 Браун (Задоров, Карло) – 32:30 (5x5) 3:1 Кемпе (Копитар) – 44:51 (4x5) 4:1 Байфилд (Дано, Мур) – 48:00 (5x4)
Хет-трик оформил нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд — на его счету первый, второй и четвёртый голы его команды.
В составе «Бостона» результативную передачу в эпизоде с единственной заброшенной шайбой «медведей» выполнил российский защитник Никита Задоров. Защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.
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