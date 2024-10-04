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«Филадельфия» с Федотовым обыграла «Нью-Джерси» в результативном матче предсезонки НХЛ

«Филадельфия» с Федотовым обыграла «Нью-Джерси» в результативном матче предсезонки НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Люкселль (Ришар, Бонк) – 04:00 (5x5)     1:1 Шмельцер (Диотт, Мэлоун) – 10:35 (5x5)     2:1 Эйвон (Аболс, Бонк) – 21:28 (5x4)     2:2 Лабанк (Мисюль, Даулинг) – 38:36 (5x5)     3:2 Андре – 38:52 (5x5)     4:2 Ришар (Андре, Джонсон) – 43:58 (5x4)     4:3 Лабанк (Даулинг, Хардман) – 51:19 (5x3)     5:3 Кейтс (Ришар, Андре) – 58:34 (5x4)     5:4 Лабанк (Сквайрз, Велински) – 59:49 (6x5)    

В составе победителей забивали Олле Люкселль, Джей Ар Эйвон, Эмиль Андре, Антони Ришар и Ноа Кейтс. Российский голкипер Иван Федотов сделал 7 сейвов. Белорусский вратарь Алексей Колосов сделал 10 сейвов.

За «Нью-Джерси» хет-трик оформил Кевин Лабанк и ещё одну шайбу забросил Райан Шмельцер. Российский защитник Даниил Мисюль отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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