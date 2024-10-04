«Даллас» уступил «Сент-Луису» в овертайме с голом Дадонова
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В ночь с 3 на 4 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился предсезонный матч между клубами НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержал «Сент-Луис».
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Хинц, Бенн) – 10:51 (5x4) 1:1 Жозеф (Капанен, Шенн) – 28:33 (5x5) 2:1 Броберг (Томас, Нейборс) – 41:23 (5x5) 3:1 Капанен (Броберг, Фолк) – 51:16 (5x5) 3:2 Стэнковен (Лундквист, Стил) – 51:40 (5x5) 3:3 Стэнковен (Дюшейн, Марчмент) – 59:20 (6x5) 4:3 Кайру (Томас, Ледди) – 61:43 (3x3)
В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Дадонов, который открыл счёт на 11-й минуте встречи.
Защитник «Далласа» Илья Любушкин выполнил два силовых приёма и заблокировал три броска соперника. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич выполнил один бросок и совершил одну потерю. Его одноклубник форвард Алексей Торопченко отметился на площадке броском и перехватом.
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