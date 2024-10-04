Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз — Даллас Старз, результат матча 4 октября, счет 4:3 OT, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

«Даллас» уступил «Сент-Луису» в овертайме с голом Дадонова
Комментарии

В ночь с 3 на 4 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился предсезонный матч между клубами НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержал «Сент-Луис».

НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Хинц, Бенн) – 10:51 (5x4)     1:1 Жозеф (Капанен, Шенн) – 28:33 (5x5)     2:1 Броберг (Томас, Нейборс) – 41:23 (5x5)     3:1 Капанен (Броберг, Фолк) – 51:16 (5x5)     3:2 Стэнковен (Лундквист, Стил) – 51:40 (5x5)     3:3 Стэнковен (Дюшейн, Марчмент) – 59:20 (6x5)     4:3 Кайру (Томас, Ледди) – 61:43 (3x3)    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Дадонов, который открыл счёт на 11-й минуте встречи.

Защитник «Далласа» Илья Любушкин выполнил два силовых приёма и заблокировал три броска соперника. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич выполнил один бросок и совершил одну потерю. Его одноклубник форвард Алексей Торопченко отметился на площадке броском и перехватом.

Материалы по теме
Передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис Блюз» с тремя россиянами в составе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android