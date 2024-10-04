«Колорадо» обыграл «Вегас» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). «Эвеланш» обыграли соперника со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Джонатан Друен, Сэм Малински и Логан О'Коннор. За «Вегас» отличился Джек Айкел.

Из россиян участие во встрече приняли вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов, нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, а также форвард «Колорадо» Николай Коваленко.

Напомним, сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартует сегодня, 4 октября.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: