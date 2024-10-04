«Колорадо» обыграл «Вегас» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). «Эвеланш» обыграли соперника со счётом 3:1.
НХЛ — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друен (Маккиннон, Ритчи) – 11:44 (5x5) 0:2 Малински (Келли, О'Коннор) – 26:52 (5x5) 1:2 Айкел (Стоун, Теодор) – 38:25 (5x4) 1:3 О'Коннор – 59:10 (en)
В составе победителей голами отметились Джонатан Друен, Сэм Малински и Логан О'Коннор. За «Вегас» отличился Джек Айкел.
Из россиян участие во встрече приняли вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов, нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, а также форвард «Колорадо» Николай Коваленко.
Напомним, сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартует сегодня, 4 октября.
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