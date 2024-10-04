Дмитрий Воронков не смог доиграть матч «Коламбуса» из-за травмы

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков не смог доиграть матч с «Питтсбург Пингвинз» (1:3) из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

По словам журналиста Джеффа Свободы, после игры главный тренер «Блю Джекетс» Дин Эвасон не стал давать комментариев, заявив, что Воронков всё ещё проходит обследование.

24-летний российский форвард покинул игру в первом периоде, однако неясно, в каком эпизоде он получил травму. В пяти предсезонных играх Воронков сделал три результативные передачи.

В сезоне-2023/2024 Воронков провёл 75 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 16 результативных передач.