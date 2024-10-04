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«Это было очень тяжело». Илья Сорокин — о работе в межсезонье после операции на спине

«Это было очень тяжело». Илья Сорокин — о работе в межсезонье после операции на спине
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о работе в межсезонье после операции на спине.

«Я провёл отличное лето, без разочарований. Это была моя первая операция, после которой я почувствовал облегчение. Я обнаружил новую мышцу в своём теле. Летом была большая работа с тренерским штабом, физиотерапевтом. Это было очень тяжело. Мы много занимаемся кардиотренировками, поэтому я чувствую себя хорошо, свежим и взволнованным», — цитирует Сорокина сайт НХЛ.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,01.

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