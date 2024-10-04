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Каменев — о 0:7 от «Металлурга»: после такой игры ЦСКА по делу получил от руководства

Каменев — о 0:7 от «Металлурга»: после такой игры ЦСКА по делу получил от руководства
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев после разгромного поражения от «Металлурга» (0:7) сообщил о разговоре с руководством армейского клуба в раздевалке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4)     0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x3)     0:3 Михайлис (Петунин, Джонсон) – 23:06 (5x5)     0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5)     0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4)     0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5)     0:7 Орехов (Козлов, Михайлис) – 39:53 (5x4)    

«Я думаю, всем понятно, что после такой игры мы по делу получили от руководства, я так считаю. Что говорили, останется там, разговор по времени длился столько, сколько вы здесь стояли. Были Игорь Вячеславович Есмантович и Борис Петрович Михайлов. Честно, тяжело сказать после разгромного поражения, удаления тоже сломали игру, первые два-три, потом всё что можно и нельзя залетело», — цитирует Каменева ТАСС.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.

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