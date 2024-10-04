Каменев — о 0:7 от «Металлурга»: после такой игры ЦСКА по делу получил от руководства

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев после разгромного поражения от «Металлурга» (0:7) сообщил о разговоре с руководством армейского клуба в раздевалке.

«Я думаю, всем понятно, что после такой игры мы по делу получили от руководства, я так считаю. Что говорили, останется там, разговор по времени длился столько, сколько вы здесь стояли. Были Игорь Вячеславович Есмантович и Борис Петрович Михайлов. Честно, тяжело сказать после разгромного поражения, удаления тоже сломали игру, первые два-три, потом всё что можно и нельзя залетело», — цитирует Каменева ТАСС.

В следующем матче ЦСКА сыграет дома с «Трактором», «Металлург» в гостях встретится со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.