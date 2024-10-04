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Игорь Ларионов выразил слова поддержки Александру Овечкину в преддверии нового сезона НХЛ

Игорь Ларионов выразил слова поддержки Александру Овечкину в преддверии нового сезона НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов выразил слова поддержки российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в преддверии нового сезона НХЛ.

«Я могу только пожелать ему быть в полном порядке. Игра становится быстрее, поэтому желаю ему, чтобы он был здоров и быстр», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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