«Баффало» — «Нью-Джерси»: во сколько начало матча НХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 октября 2024 года, стартует 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», который будет сыгран в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года. Матч пройдёт на стадионе «О2-Арена» и начнётся в 20:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 октября 2024, пятница. 20:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Встречу покажут канадский канал Sportsnet, американский NHL Network, немецкий и австрийский Sky Sport, чешский Nova SPORT, португальский Sport TV. Отметим, что в России официальных трансляций НХЛ не предусмотрено.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии победила «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.