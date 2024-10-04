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Баффало — Нью-Джерси: во сколько начало матча НХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Баффало» — «Нью-Джерси»: во сколько начало матча НХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 октября 2024 года, стартует 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», который будет сыгран в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года. Матч пройдёт на стадионе «О2-Арена» и начнётся в 20:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 октября 2024, пятница. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречу покажут канадский канал Sportsnet, американский NHL Network, немецкий и австрийский Sky Sport, чешский Nova SPORT, португальский Sport TV. Отметим, что в России официальных трансляций НХЛ не предусмотрено.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии победила «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.

Календарь регулярного сезона Национальной хоккейной лиги
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