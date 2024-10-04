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Каменский: «Локомотив» стал старше и умнее, им не хватало такого лидера, как Радулов

Каменский: «Локомотив» стал старше и умнее, им не хватало такого лидера, как Радулов
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне с Александром Радуловым в составе.

«Локомотив» стал старше и умнее. В прошлом сезоне ребята узнали вкус финала, плюс сейчас в клуб пришёл Александр Радулов. Ярославлю не хватало такого лидера, он может зажечь команду и повести её за собой.

Для «Локомотива» Радулов – это большое приобретение. Александр играет на своём уровне и показывает солидный хоккей. На него смотрит молодёжь. В игре «Локомотива» появилась искорка», – сказал Каменский Metaratings.

Напомним, 1 октября Александр Радулов забросил 250-ю шайбу в КХЛ и стал пятым игроком, достигшим этой отметки, сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард отметился победным голом в овертайме в ворота «Автомобилиста» (1:0 ОТ).

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