Главный тренер «Айлендерс» ответил на вопрос, когда Сорокин может сыграть после операции

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа ответил на вопрос, когда российский вратарь Илья Сорокин может сыграть в матче после проведённой операции на спине.

«Мы будем идти последовательно. Никто не знает, что принесёт завтрашний день, поэтому я предпочитаю следить за его состоянием. Мы собираемся уделить Сорокину время, в этом нет сомнений.

На тренировке Илья выглядел действительно хорошо и, казалось, чувствовал себя вполне комфортно. Я очень рад видеть его на льду», — цитирует Руа сайт НХЛ.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,01.