Олимпийский чемпион назвал главных фаворитов Кубка Стэнли перед началом сезона НХЛ

Олимпийский чемпион, выступавший в НХЛ скаут «Лос-Анджелеса» Юрий Хмылёв назвал главных фаворитов Кубка Стэнли перед началом нового сезона.

«Чем хорош хоккей в НХЛ, там всё непредсказуемо. Низшая команда может обыграть будущего победителя Кубка Стэнли. Очень ровные команды. Есть те, кто получше, но всё же любая команда может обыграть любую. «Флорида» потеряла ряд игроков, поэтому боюсь, что вряд ли она повторит успех. Из претендентов на титул я вижу «Рейнджерс», «Вегас», «Эдмонтон», за который выступает лучший игрок в мире Коннор Макдэвид», — приводит слова Хмылёва ТАСС.

Сегодня, 4 октября 2024 года, стартует 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», который будет сыгран в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года.